اليوم السابع
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اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص
اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي "الإسكان المميز" بمدينة العاشر من رمضان اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اعتبارا من اليوم الأحد 18/4/2021، وحتى يوم الخميس 3/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحى 34، السابق حجزها لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان، وشدد على  العملاء سرعة التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.
 
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (6) من 1 : 30، يوم الأحد 18/4/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الاثنين 19/4/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 20/4/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 21/4/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 22/4/2021، والقطع من 151 : 190، يوم الاثنين 26/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (5) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (4) من 1 : 30، يوم الأربعاء 28/4/2021، والقطع من 31 : 62، يوم الثلاثاء 4/5/2021، والقطع من 63 : 95، يوم الأربعاء 5/5/2021، والقطع من 96 : 122، يوم الأحد 9/5/2021.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1 : 37، يوم الاثنين 10/5/2021، والقطع من 38 : 63، يوم الثلاثاء 11/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (2) من 1 : 38، يوم الثلاثاء 18/5/2021، والقطع من 39 : 73، يوم الأربعاء 19/5/2021، والقطع من 74 : 83، يوم الخميس 20/5/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (1) من 1 : 30، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الاثنين 24/5/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 27/5/2021، والقطع من 151 : 169، يوم الأحد 30/5/2021، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2021 : 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 

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