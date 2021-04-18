اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 11:07 م
خالد صلاح
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المفوضية العليا ووزارة المهجرين بليبيا تبحثان مشاركة النازحين فى الانتخابات

الأحد، 18 أبريل 2021 11:00 م
المفوضية العليا ووزارة المهجرين بليبيا تبحثان مشاركة النازحين فى الانتخابات رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح
أ ش أ

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بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام، ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أنه تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعدادا للاستحقاق المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر القادم.
كما بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية ومن بينهم المهاجرون والنازحون، حيث تم التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه المرحلة المرتقبة.


ليبيا

الانتخابات الليبية

عماد السائح

النازحون فى ليبيا

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