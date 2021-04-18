القبض على المتهم بإشعال النار فى جثة سيدة مصابة بكورونا فى مقابر حلوان

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهم بإشعال النار فى جثة سيدة توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تبين أنه يعمل "تربى" وأشعل النار فى مقابر عزبة الباجور .

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا قيام مجهولين بنبش قبر سيدة تعمل موظفة في مستشفى حلوان، توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار فى جثتها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، قيام مجهولين بإشعال النار فى جثة سيدة فى مقابر عزبة الباجور، ومن خلال الفحص تم التوصل إلى أن "تربى" وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.