اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق: طائرات حربية تشن غارات على مناطق في محافظة دهوك

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 ص
العراق: طائرات حربية تشن غارات على مناطق في محافظة دهوك الطيران العراقي -أرشيفية

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أعلنت مدير ناحية دينارته بمحافظة دهوك العراقية شعبان برواري عن قيام طائرات حربية تركية بغارة على مواقع في المناطق الحدودية من إقليم كردستان.


وأوضح برواري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الطائرات التركية قصفت منطقة تبعد كيلو مترين عن قرية "ميمبري" المأهولة بالسكان ، مشيرا إلى أن القصف لم يوقع خسائر في الأرواح.


وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان - عن العثور على 3 عبوات ناسفة في كركوك.


وذكرت الخلية أنه "بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، من تفتيش وتطهير المنطقة (قرية دور السد الى المنطقة المقابلة لقرية شبنتة). 


وأضافت أن قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بكركوك شرعت - من خلال المقر المسيطر لعمليات طوز خرماتو وقيادة الفرقة الخامسة - في تفتيش (وادي زغيتون والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى) وعثرت على وكرين بداخلهما مولدة ومواد غذائية و11 مقذوفاً .


الطيران العراقي

العراق

اخبار العرا ق

داعش

محافظة دهوك

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