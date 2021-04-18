اليوم السابع
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الصحة تحذر من التدخين: يزيد احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بكورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 02:21 م
الصحة تحذر من التدخين: يزيد احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بكورونا الصحة تحذر من التدخين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا وطالبت بالتوقف عن التدخين.

وقالت الوزارة في انفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "المدخن مقارنة بغير المدخن تزيد احتمالات تدهور حالته الصحية حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بما في ذلك دخول العناية المركزة والحاجة إلى تنفس صناعى"

الصحة تحذر من التدخين
الصحة تحذر من التدخين

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، مخاطر تعرض الأطفال للتدخين، مؤكدة أنه يسبب الإصابة بالسرطان والالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية مع انخفاض النمو البدنى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

التدخين

وزارة الصحة

مخاطر التدخين

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