اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 03:20 ص
خالد صلاح
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الصحة التونسية تحذر من تدهور الوضع الوبائى فى البلاد

الأحد، 18 أبريل 2021 03:00 ص
الصحة التونسية تحذر من تدهور الوضع الوبائى فى البلاد وزير الصحة التونسى
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية إن الوضع الوبائي في البلاد ، يشهد تدهورا في كل المؤشرات والحالة الوبائية في مرحلة خطرة جدا، حيث نشهد ارتفاعا لنسبة الإيواء بالمستشفيات وفي عدد الوفيات.
 
وأفادت بن علية - في تصريحات لها امس السبت- بأن هناك مخاطر متعلقة بالسلالات المتحورة البرازيلية والإفريقية والبريطانية والتي من الممكن أن تشكل خطرا جديدا وتساهم في تفاقم الوضع الوبائي.
 
وأوضحت أن رياض الأطفال ستواصل عملها بشكل عادي، باعتبار أنها تقع داخل الأحياء ولا يتطلب إيصال الأطفال التنقل بين المناطق.

تونس

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