اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 09:35 م
خالد صلاح
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الشرطة اليونانية تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في شمال البلاد

الأحد، 18 أبريل 2021 09:00 م
الشرطة اليونانية تعلن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في شمال البلاد الشرطة اليونانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في شمال اليونان كانت تساعد المهاجرين على عبور الحدود.
وأشارت الشرطة، وفقا لراديو "مونت كارلو"، إلى أنها ألقت القبض على 13 أجنبيا تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما.
ولفتت إلى أن الشبكة قامت بنقل 22 شخصا عبر الحدود بين منتصف مارس ومنتصف أبريل 2021، مضيفة "أنه تم العثور على مهاجرين اثنين، تبلغ أعمارهما 16 و21 عاما، مسجونين في كوخ، حيث طالب المهربون عائلتهما بدفع فدية"، موضحة في الوقت ذاته أنها ضبطت في المكان مكاوي كهربائية وعصي بكافة أنواعها كانت تستخدم لتعذيب الرهائن، بالإضافة إلى هواتف خلوية وحاسوب والعديد من الأوراق الثبوتية.


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