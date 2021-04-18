اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وضع المعارض الروسى أليكس نافالنى غير عادل على الإطلاق، مضيفا أن صحته تدهورت بعد تحذير الأطباء من تعرضه لسكته قلبية وشيكة، بسبب إضرابه عن الطعام، وذلك وفقا لتصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.
يذكر أن المعارض الروسي أليكس نافالنى أضرب عن الطعام فى 31 مارس، احتجاجا على ظروف احتجازه السيئة، متهما إدارة السجن بمنعه من الوصول إلى طبيب وأدوية بعد إصابته بانزلاق غضروفى مزدوج .
يشار إلى أن أليكس نافالنى نجا من عملية تسميم العام الماضى، حيث اتهم الكرملين وأجهزة الأمن الروسية بالوقوف خلفها، وهو ما تنفيه موسكو.
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