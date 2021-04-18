الرئيس الألمانى: لن نسمح لوباء كورونا أن يفرق مجتمعنا

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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح لوباء فيروس كورونا أن يفرق المجتمع الألماني.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمناسبة مراسم تأبين ضحايا فيروس كورونا، وفقا لموقع (دويتشه فيله)، وأضاف: أن "الوباء ترك جروحا عميقة.. إننا أُنهكنا من عبء كورونا.. ولذلك فإننا بحاجة للحظة للتوقف، لحظة للنظر إلى شيء بخلاف السياسة اليومية، للحظة تسمح لنا سويا بإلقاء نظرة على المأساة الإنسانية للوباء".

وأشار شتاينماير إلى أن هناك "مرارة وغضبًا" لدى البعض إلى جانب الحزن، وأنه يمكنه فهم ذلك.. وقال: "يتعين على الأوساط السياسية اتخاذ قرارات صعبة أحيانا من أجل الحيلولة دون كارثة أكبر"، مضيفا أنه يتعين على الأوساط السياسية التعلم أيضا.

وتابع شتاينماير أنه لابد من معالجة أية أخطاء وإخفاقات، حيثما وجدت، ولكن ليس اليوم، وقال: "مناشدتي اليوم هي فلنتحدث عن الألم والمعاناة والغضب، ولكن دون أن نضيع أنفسنا في توجيه اللوم بالنظر إلى الوراء، ولكن أن نستجمع مرة ثانية القوة للمضي في الطريق نحو الأمام، في طريق الخروج من الوباء والذي نعتزم السير فيه، وسوف نسير فيه، إذا قطعناه سويا".

وأقامت ألمانيا في وقت سابق من اليوم مراسم تأبين لضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد الذين بلغ عددهم حوالي 80 ألف شخص.

وحضرت المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير قداسا أقيم في كنيسة الإمبراطور فيلهيلم التذكارية في برلين، وهي موقع تذكاري ضد الحرب والدمار.