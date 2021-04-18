الرئيس الأفغانى: مستعدون لانسحاب القوات الأمريكية ونملك خطة شاملة لذلك

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أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة بشكل تام لانسحاب القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن كابول تملك خطة شاملة في هذا الصدد.

ونقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية عن غني قوله - في كلمة له خلال حفل لتسليم الأوسمة لأفراد في الجيش الوطني الأفغاني، اليوم /الأحد/ - "إننا على استعداد تام لحماية الأراضي الأفغانية".. مضيفا: "حرب طالبان المستمرة ليس لها شرعية، وعلماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الحرب غير شرعية".

وفي إشارة إلى العلاقات الإقليمية لأفغانستان، قال غني "اليوم هو يوم اتخاذ القرار بالنسبة لباكستان.. فخيار الصداقة والعداوة بين يديكم، فإذا اختارت باكستان الصداقة، فإن أفغانستان مستعدة للتعاون في توسيع التعاون الإقليمي والدولي مع باكستان".

وتابع: "رؤية أفغانستان تقوم على السيادة والنظام الجمهوري والديمقراطية والحرية والاستقلال، وإذا كانت طالبان على استعداد لصنع السلام وفق هذا الإطار، فإن أذرعنا مفتوحة لهم".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستسحب جميع قواتها المقاتلة من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، في الذكرى العشرين لوقوع هجمات 11 سبتمبر