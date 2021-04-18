الداخلية تضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) ببيع عضو الكلى الخاص بكلٍ منهما، وباستدعائهما أقرا بقيام تشكيل عصابى باستغلال حاجتهما للمال وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة لضمان استمرارهما فى إجراءات نقل الكلى ، حيث قاما بإجراء عمليتى نقل كلى مقابل مبالغ مالية لكلاً منهما ، وتبين أنهم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "القاهرة – الجيزة"، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط أربع متهمين ، وبمواجهة أحدهم أقر بإنضمامه للتشكيل ويتزعمه أحدهم ويعاونه باقى المتهمين فى استقطاب ضحاياهم لبيع عضو الكلى مقابل مبلغ مالى ، يتم التحصل عليه من " المتبرع إليه"، وبمواجهة باقى المتهمين أكدوا صحة أقوال أحدهم والتحريات، وبتفتيش المتهمين المضبوطين عثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الدالة على ضلوعهم فى نشاطهم الآثم – مجموعة من التحاليل الطبية – 3 إيصالات أمانة بأسماء مختلفة – 3 إيصالات أمانة خالية البيانات ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.