اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

الأحد، 18 أبريل 2021 10:38 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط  (11512) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11461) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (539) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (131) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (706) شيشة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

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