الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط (11512) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11461) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (539) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (131) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (706) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.