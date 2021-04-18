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الخارجية السودانية تدعو لتوقيع اتفاق ملزم قبل المضى فى الملء الثانى لسد النهضة

الأحد، 18 أبريل 2021 01:59 م
الخارجية السودانية تدعو لتوقيع اتفاق ملزم قبل المضى فى الملء الثانى لسد النهضة وزيرة الخارجية السودانية ووزير الرى السوداني خلال الاجتماع مع السفراء
كتب أحمد جمعة

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عقدت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، اجتماعاً لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم ظهر اليوم، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، اليوم ، الأحد، إن الاجتماع شارك فيه ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وأدار اللقاء السفير خالد فرح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجي السودانية.

قدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخراً في كينشاسا، موضحةً موقف السودان الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبى، وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، قدم وزير الرى والموارد المائية السودانى شرحاً عن الإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة فى المفاوضات، مشيراً إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعياً للتوصل لاتفاق عاجل مؤكداً ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.


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وزير الرى السودانى

سد النهضه

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