التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وتبين من خلال التحريات أن الضحية، مقيم بقرية جرزا بالعياط، خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، بعد توقيع الكشف الطبي، والتصريح بدفن الجثة، حيث تم استلام جثته ودفنها.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا مقيم بقرية جرزا لقى مصرعه نتيجة اصطدام قطار به، خلال عبوره السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.