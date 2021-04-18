الإعدام شنقا لمتهم والمشدد لـ7 آخرين بتهمة قتل شاب قرية ميت حمل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها اليوم، بمعاقبة المتهم الأول فى واقعة قتل شاب بقرية ميت حمل لخلافات بينهما، بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 سنوات، و10 سنوات للمتهمين للرابع والخامس والسادس، وسنة واحدة للمتهم السابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 38501 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، ليوم 10 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بشأن ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" م.إ " 35 سنة مقيم ميت حمل، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث بلبيس قيام كل من بارتكاب الواقعة،" مصطفى ال ع " 27 سنة أعمال حرة مقيم قرية ميت حمل، و" أمين ع م" 22 سنة مبلط سيراميك، مقيم ميت حمل، و" سعيد ص ع" 41 سنة مبلط مقيم بندر بلبيس، و" ممدوح ع ال " 54 سنة سباك، و" كريم م ع " 28 سنة سباك مقيم حى النادى، و" عادل أ م" 27 سنة كهربائي، و" محمد ع إ" 42 سنة إخصائي موارد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض وقام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، وقاموا جميعا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال وتكميم فمه باستخدام لاصق بلاستيكي وانهالوا عليه.

وتبين وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول بسبب الأثار، وقيام المجني عليه بمطالبة المتهم الأول بدفع مبلغ مالى له، فقام بالاستعانة بآخرين وتخلص منه، تم القبض على المتهمين، والعرض على النيابة العامة، قدمتهم بمعرفة المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.