الإعدام شنقا للأب المعتدى على نجلته في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا للأب الذى يعمل بائع سمك لاتهامه بالتعدى جنسيا على نجلته الطفلة والإنجاب منها سفاحا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 22250 لسنة 2020 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 1372 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية، من ربة منزل، تتهم فيه طليقها 40 عاما بائع سمك، ومقيم بمركز الحسينية، باغتصاب ابنته الطفلة 15 عاما، وحملها منه، وتهديده إياها بالقتل فى حال إفصاح شيء لوالدتها، وتبين أن الأب من متعاطى المواد المخدرة، وزوجته منفصلة عنه وتقيم بالقاهرة وتحضر كل فترة لرؤية أولادها منه، فاخبرتها نجلتها بتعدى والدها عليه وبعرضها على الطبيب تبين حملها منه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدى على نجلته أكثر من مرة، وبالعرض على نيابة مركز الحسينية، قدمته برئاسة محمد جاد حلمى، رئيس نيابة مركز الحسينية، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.