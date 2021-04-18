اليوم السابع
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الأمم المتحدة: العالم يجمع أكثر من 11 مليار طن نفايات صلبة سنويا

الأحد، 18 أبريل 2021 04:10 م
الأمم المتحدة: العالم يجمع أكثر من 11 مليار طن نفايات صلبة سنويا الأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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أكدت الأمم المتحدة، أنه يتم جمع أكثر من 11 مليار طن من المخلفات والنفايات الصلبة، حول العالم، كل عام، وطالبت الأشخاص حول العالم، بضرورة إعادة تدوير النفايات بدل من التخلص منها، واستخدام زجاجات ماء قابلة للتعبئة، للحفاظ على البيئة والمناخ.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، اليوم الأحد: "كل عام، يتم جمع ما يقدر بنحو 11.2 مليار طن من النفايات الصلبة فى جميع أنحاء العالم".

وتابعت فى التدوينة: "كن بطلًا خارقًا، واتخذ خطوة للمناخ، وساعد فى توفير الموارد عن طريق إعادة التدوير بدلًا من التخلص منها، عن طريق إحضار حقيبة التسوق الخاصة بك واستخدام زجاجات مياه قابلة لإعادة التعبئة".

 

 

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 

ومن جهة أخرى أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وذلك بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى إلى شنجهاى.

 

وجاء فى البيان المشترك الذى وقّعه كيرى ونظيره الصينى شى شينهوا أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التى يجب التعامل معها بجدية.

 

ويعتزم الطرفان تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربونى قبل بداية القمة الدولية فى جلاسكو.


الامم المتحدة

المناخ

النفايات الصلبة

تدوير

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