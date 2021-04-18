الأرجنتين تتأهب لثوران بركان كوباهو بعد تعرضها لهزة أرضية قوية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن الأرجنتين تعرضت لهزة أرضية قوية من شأنها أن تساعد على ثوران البركان الأكثر نشاطا فى البلاد، بركان كوباهو الذى يقع على الحدود مشتركة بين مقاطعة نيوكوين الأرجنتينية ومنطقة بيوبيو التشيلية.

وأشار علماء من جامعة ريو نيجرو الوطنية إلى أن زيادة فى طاقة الضوضاء الزلزالية تسبق ثوران بركان كوباهو بهامش 24 ساعة، ولذلك تتأهب الأرحنتين لثوران بركان كوباهو .



بركان الارجنتين

وأوضحت الصحيفة أنه من بين ما لا يقل عن 38 بركانا نشطا فى الارجنتين (تلك التي كان لها ثوران بركان واحد على الأقل في آخر 10000 سنة) ، تعد مدينة كوباهو ، المشتركة بين مقاطعة نيوكوين ومنطقة بيوبيو التشيلية ، الأكثر "هياجًا" اليوم.

لقد أثارت الصلة بين الزلازل ونشاط البراكين اهتمام البشرية منذ العصور القديمة ولا يزال المتخصصون يعرّفونها اليوم على أنها علاقة "معقدة". لكن مجموعة من باحثي CONICET في جامعة ريو نيغرو الوطنية (UNICET) وجدوا مؤشرات جديدة على أن الهزات الأرضية بالكاد يمكن إدراكها يمكن أن تتوقع العمليات البركانية لبركان كوباهو لمدة تصل إلى 24 ساعة ، والتي تعتبر الأولى في تصنيف المخاطر البركانية في الأرجنتين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين دقة أنظمة الإنذار للسكان في المستقبل.

وقالت مارسيا هانتوش ، زميلة الدكتوراه في معهد الأبحاث في علم الأحياء القديمة والجيولوجيا (IIPG) ، ومقرها في روكا العامة والاعتماد المشترك بين UNUNN و CONICET " ما نكتشفه هو إشارات نبضية [انفجارات] ، لكننا ما زلنا لا نستطيع أن نقول إنها تعمل على التنبؤ بالثوران. للوصول إلى هناك ، هناك حاجة إلى سنوات عديدة من الدراسة .



قياس البراكين

وأضافت "لكن هذا سيكون الهدف النهائي: توليد المعرفة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات لضبط طريقتها في إنشاء التنبيهات".

في 22 ديسمبر 2012 ، أي بعد يوم من التاريخ الذي اعتقد فيه العديد من المؤمنين بالخرافات أن نهاية العالم ستأتي من نبوءة المايا المفترضة ، ثار بركان كوباهو.

وفى عام 2020 ، ركز الباحثون على قياس "الضوضاء الزلزالية" فى دراسة اجريت على البراكين ، أو مجموعة الاهتزازات الطبيعية والاصطناعية لقشرة الأرض التي يتم تسجيلها بشكل مستمر بواسطة جهاز استشعار (مقياس الزلازل) وليس لها بداية أو نهاية، و يقارن الخبراء "الأمر يشبه وضع ميكروفون في المكتب: سوف تسمع همهمة ، الشخص الذي يدخل ، آلة القهوة أو الطابعة".

وشارك في الدراسة إيفان فرنانديز ميلكور ، الفيزيائي والماجستير في الجيوفيزياء الإسبانية الذي جاء للحصول على الدكتوراه في علم الزلازل البركانية في IIPG. "نحن ندرك أنه قبل حدوث ثوران بركاني ، تتغير الضوضاء الزلزالية ".