ابنة الشهيد مصطفى الخطيب بعد الحلقة 5 لـ"الاختيار 2": فرحانة من دعاء الناس لبابا

كتبت مريم بدر الدين

عبرت ناريمان، ابنة الشهيد اللواء مصطفي الخطيب، عن سعادتها الكبيرة من دعوات المصريين لوالدها الراحل عقب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، التى خلدت ذكرى شهداء قسم كرداسة.

وكتبت ناريمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،: "بمناسبة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار اللي أنا مقدرتش أشوفها.. أنا بنت الشهيد اللواء مصطفي الخطيب مساعد مدير أمن.. كان مسئول عن مركز كرداسة، وكان هناك في الأحداث 31-8-2013 .. برجاء الدعاء لوالدي واحنا في رمضان.. بجد أنا مش عارفة أقول أيه، أنا بعيط فرحانة إن ناس كتير بتدعي لبابا صدقة ليه واحنا في رمضان.. شكرا ليكوا بجد".

وقدم صناع "الاختيار2" حلقة تاريخية فى الحلقة الخامسة من المسلسل، التى سلطت الضوء بمشاهد حقيقية لعملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فضحت أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت مخططاتهم لإسقاط مصر.

وأبرز المشاهد الحقيقية، التى تم الاستعانة بها فى الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار2"، كانت مكبرات الصوت التى استخدامها رجال الأمن، ومناشدتهم المعتصمين بالخروج الآمن، بينما لجأ أفراد الاعتصام لحمل السلاح، واستخدام المواطنين كدروع واقية لعملياتهم الإرهابية.

وقبل عرض الحلقة الخامسة تصدر مسلسل "الاختيار 2" تريندات السوشيال ميديا وعلق الآلاف من الجماهير على مشاهد عديدة، فقالوا: "مكبر الصوت بيتحايل عليهم أهو يخرجوا.. علشان بيقولوا مفيش كلام من دا ويدلسوا الحقيقة"، وتعليقا على الممر الآمن للخروج من الاعتصام علق أحد المشاهدين: "الناس اللى خرجت من الممر الآمن أغلبها هو اللى شغال حاليا على السوشيال بيقول أن حصلت مذبحة وإن مكانش فيه أسلحة فى رابعة".

أما بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، فتصدر "الاختيار 2" التريند على تويتر، مرة أخرى، بعشرات آلاف التغريدات التي قرر أصحابها فضح جماعة الإخوان الإرهابية، في كذبها وتدليسها المستمر، وجاء ذلك احتفاءً بأحداث الحلقة التى تسرد تفاصيل فض اعتصام رابعة العدوية، كما سلط عدد كبير من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، الضوء على مخططات الجماعة الإرهابية التي كانت تهدف لإسقاط مصر.

وشارك عدد كبير من المغردين عبر حساباتهم الشخصية بتغريدات تضمنت صور وفيديوهات يظهر من خلالها عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التى كانت تتواجد داخل الاعتصام، بالإضافة الى تسليط الضوء على استخدامهم للمواطنين كدرع واقية لعملياتهم الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.