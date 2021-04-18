إنشاء وحدات مجمعة فى 7 قرى بشربين الدقهلية ضمن فعاليات "حياة كريمة".. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

بدأت ساعة العمل بعد أن أنهت اللجان المختصة بمحافظة الدقهلية من اختيار القرى الأكثر احتياجا، بمبادرة حياة كريمة ووقع الاختيار على 26 قرية بمركزى شربين والمطرية، وهى قرى "أبوجلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج، وكفور أبوزاهر والأطرش والترعة الجديد والترعة القديم والحاج شربينى والحطبة والدبوسى والشيخ عطية والوكالة ومنشأة ناصر ويوسف ومحلة انجاق، بالإضافة لقرية أولاد صبور بمركز المطرية"، تحولت القرى إلى خلية نحل لإنجاز المشروعات.

وحددت اللجان احتياجات كل قرية بعد مناقشات مع المجتمع المدنى والاستماع لرؤية أهالى القرى، وفقا لاحتياجاتهم لوضع أولويات فى تنفيذ الاحتياجات الملحة أولا، خاصة أن تلك القرى تم اختيارها ضمن المبادرة وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان، وقد بدأت المشروعات تظهر للنور، وبدأ ملامح الإصلاح تدب بالقرى، والأهالى تشعر بالتغير من حيث تركيب وتوصيل مياة الشرب وتركيب محطات صرف وحل مشكلات قائمة منذ سنوات فى الخدمات ورصف الطرق.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل فى إنشاء سبعة وحدات مجمعة فى القرى الأم بشربين والتى تتضمنها مبادرة حياة كريمة مثل كفر الترعة القديم وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الاطرش والحصص وأبوجلال والوكالة وجار العمل فى الانشاءات وصب الاساسات، حيث تم صب الأعمدة اساسات للدور الارضى بمجمع الخدمات بكفر الترعة القديم وجارى العمل فى انشاء السقف والمجمع عبارة عن شهر عقارى ومكتب تموين ومكتب بريد وسجل مدنى ومكتب شئون اجتماعية ومركز تكنولوجى وذلك على دورين والدور الثالث سيكون وحدة محلية

وأضاف أنه جارى أيضا توصيل المرافق من مياه والصرف الصحى وغاز لمساكن قرى بساط كريم الدين ومحلة انجاق وكفر الحطبة، ويتم حاليا حصر المساكن المعدمة لانشاء سكن كريم بديلا لكل أسرة فى القرى التى تشملها المبادرة وعددها 26 قرية بمركز شربين.

وقال وليد جلال من أهالى مركز شربين، إنه ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى هو نقله نوعية فى حياة الريف المصرى وسوف يغير من شكلها تمام وتدفع القرى إلى أن تكون مصدر جذب بدلا من طرد.

فيما أشار مجدى عزت أحد أهالى قرى شربين بحياة كريمة، إلى أنه بدأنا نشعر بأن هناك بالفعل تغير واهتمام بالقرب مثل المدن الكبرى.



حياة كريمة (2)



حياة كريمة (3)