إسبانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين من 12 دولة منها البرازيل وبيرو وكولومبيا

فاطمة شوقى

تحتفظ إسبانيا على الأقل حتى 3 مايو المقبل بالحجر الصحى الإلزامى لمدة عشرة أيام للمسافرين من البرازيل وبيرو وكولومبيا، وكذلك من تسع دول في إفريقيا، لمنع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أنه ينص الإجراء على أن الأشخاص الذين يصلون بالطائرة من أي مطار في البرازيل وبيرو وكولومبيا أو من جنوب إفريقيا وبوتسوانا واتحاد جزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي خلال الأيام العشرة التي تلي وصولك أو طوال إقامتك في إسبانيا إذا كانت أقل من تلك الفترة.

وتشير وزارة الصحة الإسبانية إلى أن الحجر الصحي "لا يمكن تعليقه إلا في اليوم السابع إذا خضع الشخص لفحص تشخيص لعدوى نشطة بنتيجة سلبية".

خلال فترة الحجر الصحي يجب على الأشخاص القادمين من هذه البلدان البقاء في منازلهم أو أماكن إقامتهم وسيحد من وصول أطراف ثالثة إليها.

وسيتعين عليهم أيضًا قصر رحلاتهم على ما هو ضروري: شراء الغذاء أو الأدوية أو الضروريات الأساسية ؛ مساعدة المراكز الصحية ، حيث لا تزال هناك مخاوف بشأن تأثيرات المتغيرات البرازيلية والجنوب أفريقية ، سواء من حيث تأثيرها بسبب زيادة قابلية الانتقال ، وخطر الإصابة بالعدوى ، واحتمال انخفاض فعالية اللقاح ، فضلاً عن امتدادها إلى البلدان المجاورة. إلى حيث كانت موجودة. تم اكتشافه في البداية ، وكثير منها يتمتع بدرجة محدودة من تطوير قدرات المراقبة والكشف والإخطار ".