أول مباراة جولف.. بايدن على خطى ترامب في الإجازات.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

قالت مجلة بوليتيكو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لعب اليوم جولته الأولى من الجولف اليوم السبت في نادي ولينجتون الريفي في ديلاور بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، بايدن يلعب الجولف مع رون أوليفير ، والد زوجة نجله الراحل بو ، والمستشار ستيف ريتشيتي ، وأشارت المجلة انه خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر كرئيس ، قضى بايدن عطلات نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنجتون دون إقامة أحداث عامة.

انضم بايدن إلى النادي في عام 2014 كما كان نجله الراحل عضوا أيضا في النادي، وعندما شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة حكم باراك أوباما ، قال مازحا إن الترشح للرئاسة قد يضر بلعبة الجولف.

صرح نائب الرئيس أنذاك: "إذا كنت ترغب في الحفاظ على موقعك في لعبة الجولف ، فلا تترشح لمنصب الرئيس"

ووفقا للتقرير، اشتهر الرئيس السابق دونالد ترامب بحبه للجولف حيث زار ترامب ملاعب الجولف ما يقرب من 300 مرة خلال فترة رئاسته الامر الذي غالبًا ماكان يلاقي هجوما من الديموقراطيبن.

غالبًا ما استخدم ترامب رياضة الجولف كما فعل خلال "وقته التنفيذي" ، حيث أجرى محادثات ومكالمات غير مخطط لها ، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو سابقًا. وكثيرا ما كان ترامب في مرمي نيران الرئيس السابق باراك أوباما أثناء وجوده في منصبه ، حيث قال عن ترامب إنه لن يكون "لديه وقت" للجولف إذا أصبح رئيسا.