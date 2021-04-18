أغرب مهرب مخدرات فى بنما ..ضبط القط "ناركوجاتو" يهرب كوكايين للمساجين

قبضت السلطات البنمية على قط يستخدم لتهريب المخدرات قرب سجن فى بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته الشك.

القط الذى سمته وسائل إعلام محلية "ناركوجاتو" (القط تاجرُ المخدرات)، ضبط أثناء توجهه إلى سجن "نويفا إسبيرانزا" الذى يضم أكثر من 1700 سجين فى مقاطعة كولون الكاريبية على بعد حوالى 80 كيلومترًا إلى شمال العاصمة بنما.

وأوضح المدير العام لهيئة السجون فى بنما أندريس جوتيريس أن قطعة قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت تحوى مادة نباتية وأغلقة بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض،يشتبه أنها كوكايين، وأعلن المدعى العام فى المقاطعة المكلف بقضايا المخدرات إدواردو رودريغيز أن تحقيقًا فُتح بشأن استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا

وتبيّن أن المواد الممنوعة التى كانت تُهرب عبر القط هى من الكوكايين والكراك (صخر الكوكايين) والماريجوانا.

وأشار رودريجيز إلى أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى داخل السجن من خلال إطعامها بغية تحميلها بالمخدرات التى يرغبون فى تهريبها، وقد سُلّم الهر، وهو ذكر بالغ، إلى جمعية للرفق بالحيوان.

وفى بنما أكثر من 18 ألف سجين فى 23 سجنًا، أكثريتها تعانى اكتظاظًا، وهذه ليست المرة الأولى التى تُستخدم فيها حيوانات لنقل المخدرات فى الزنازين، فقد سبق أن استُخدمت طيور حمام فى محاولات تهريب مشابهة، وتشكل بنما معبرًا للكوكايين المهرب من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وقد ضبطت سلطاتها 84 طنًا من المخدرات بأنواع مختلفة سنة 2020، خصوصًا من الكوكايين، بعد مستوى قياسى من المضبوطات فى 2019 بلغ 90 طنًا.