أسعار السيارة نيسان قشقاى 2021 بالسوق المصرية

كتبت : أمانى سمير

تنتمي السيارة نيسان قشقاي 2021 لفئة الكروس اوفر مُدمجة الحجم، وهي سيارة يابانية يتم استيرادها من مصنع الشركة بإنجلترا، وتأتي للسوق المصرية بأربعة فئات وأسعار تبدأ من 371 الف جنيه لأول فئة وحتى 445 الف جنيه لأعلى فئة.

أبرز المواصفات

السيارة تتمتع بمحرك يصل إلى 1200 سي سي تربو ، و تعمل بقوة 115 حصان.

تم تقديم السيارة من خلال فتيس اتوماتيك cvt.

اما عن عوامل الأمان فالسيارة تتمتع بوجود 6 اير باج وتوفير نظام الفرامل اتوماتيك.

نظامEbd والتي تعمل على توزيع الفرامل بجميع أجزاء السيارة.

تأتي السيارة بتصميم جديد ومختلف بشكل كبير جدًا

التصميم الداخلي جيد والخامات مُعقولة

شنطة السيارة الخلفية واسعة جدًا ويُمكن زيادة مساحتها عن طريق طي المقاعد الخلفية.

تتحمل الأوزان الكثيره دون الهبوط او القرب من الأرض.

السيارة موفرة بشكل مُمتاز جدًا في البنزين، حيث تستهلك 5.6 لتر لكل 100

كما ان مساحات الرؤية في السيارة مُمتازة بسبب وضعية القيادة المرتفعة

مساحات الزجاج الجانبية مع السقف البانوراما تجعل السيارة ممتعة في الرحلات الطويلة

تحتوي علي نظام abs المانعة للإنزلاق.

تم اختبار السيارة في اختبارات الاصطدامات لتحصل على 5 نجوم.

توفير نظام الثبات المفاجيء في حالة الحوادث

السيارة من الجهة الامامية مزودة بشبكة من الفولاذ بعلامة نيسان في متوسط الشبكة بشكل بارز.

توفير كاميرا أمامية بالسيارة من خلال علامة نيسان وتعتبر هي التي تساعد في نظام الثبات المفاجيء.

متوفر بها مصابيح ضباب للجهة الأمامية مع توفير نظام LED للجهة الخلفية بالسيارة.

ذات ارتفاع مناسب عن الأرض لحماية العفشة فيصل ارتفاع السيارة عن الأرض 18 سم

مزودة بسقف بانوراما يزيد من فخامة وجاذبية السيارة لنظام الفتح والغلق.

السيارة تتمتع بوجود كاميرا 360 في أحد المرايات الجانبية.

تتمتع بمساحة شنطة فريدة تصل على 430 لتر تساعد في حمل عدد كبير من الأغراض.

تم تزويد السيارة أيضا بكاميرا خلفية لكشف الطريق بالكامل كما تساعد في عملية الركن.

اما جنوط السيارة تصل إلى 17 انش ذات شكل اكتملت من خلالها فخامة السيارة مع توفير ثبات عالي على الطرق السريعة.

السيارة مزودة بحساسات جانبية من خلال المرايات تعمل اتوماتيك مع الإشارات.