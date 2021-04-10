أول جلسة استماع لكارلوس غصن منتصف مايو

ذكرت مصادر متطابقة امس الجمعة لوكالة "فرانس برس" أن وفدا يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في الـ17 من مايو للاستماع لإفادة كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان".

والجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 يناير ألغيت بسبب جائحة كورونا، علما أن القيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم والاستماع إلى غصن في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.

ووفقا لمصادر قريبة من الملف، سيستجوب قضاة التحقيق غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"فرانس برس" أن "قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو".