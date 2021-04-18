أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-4-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الأهرام للطباعة والتغليف، جي بي اوتو، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العبور للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شمال الصعيد للتنيمة والإنتاج الزراعي (نيوداب)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية للصناعات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية لحليج الأقطان، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

البورصة تخسر 7.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه، بسبب تخفيض القيمة السوقية لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه بسبب تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة والتي أعلنت عن طرح أسهم زيادة رأسمالها للإكتتاب العام. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.250 مليار جنيه، بسبب تخفيض القيمة السوقية لأسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة بلغت نحو 22 مليار جنيه بسبب تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة والتي أعلنت عن طرح أسهم زيادة رأسمالها للإكتتاب العام.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253.5 مليون ورقة مالية بقيمة 460.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 25.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.4 ألف جنيه، 24.7 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.12%، ليغلق عند مستوى 10358 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12671 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 1865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.756 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 44.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.60%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 28.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 11.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.08%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 49.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 22.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.73%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 21.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.64%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.65%.

- وادي موم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.