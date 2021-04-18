اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي الأسواني 17-37 جنيهاً للكيلو

الأحد، 18 أبريل 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي الأسواني 17-37 جنيهاً للكيلو اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الأحد 18-4-2021، استقرارا لجميع الأصناف وفقا  للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وسجلت  أسعار البلطي المزارع "1" تراوحت  بين 22_24 جنيها للكيلو، سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.  
 
 وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
وسجلت  أسعار الجمبرى الجامبو،  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 
 
 

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