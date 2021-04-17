اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة

السبت، 17 أبريل 2021 11:42 ص
تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 17-4-2021  استقرارا لجميع الأصناف مع ارتفاع أسعار البلطي المزارع وفقا  للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة. 
 
وقال مصطفى السماك تاجر بسوق العبور للجملة إن أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
وأضاف السماك في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن   أسعار البلطي المزارع "1" تراوحت  بين 22_24 جنيها للكيلو مقابل 20-22 جنيها للكيلو مقابل ،  سعر البلطي المزارع "2" بين  19-21 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.  
 
وأشار السماك إلى أن أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

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سوق العبور

سوق العبور اليوم

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