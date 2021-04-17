6 أسباب وراء الشعور بالألم فى أسفل البطن.. الفتق وفيروس الهربس أخطرها

كتبت هند عادل

يعانى بعض الأشخاص من ألم فى الجزء السفلى الأيسر من البطن وهو موطن الجزء الأخير من القولون، وبالنسبة للبعض المبيض الأيسر والألم البسيط فى هذه المنطقة لا يدعو للقلق عادة قد يذهب من تلقاء نفسه فى يوم أو نحو ذلك، ولكن قد يكون الأمر خطيرا إذا ارتبط بأعراض أخرى مثل الحمى أو انتفاخ البطن والقىء والغثيان، وفقا لتقرير لموقع healthline.

ويعد التهاب الرتج أحد أكثر الأسباب شيوعًا، الرتوج عبارة عن جيوب صغيرة تنشأ من الضغط على النقاط الضعيفة في القولون تعتبر الرتوج شائعة ، بل وأكثر من ذلك بعد سن الخمسين عندما يتمزق الجيب، يمكن أن يؤدى التورم والعدوى إلى التهاب الرتج.

تشمل الأعراض الأخرى حمى، غثيان، التقيؤ، الم بطن، أقل شيوعًا ، يمكن أن يكون الإمساك أو الإسهال علامة على التهاب الرتج، بالنسبة لالتهاب الرتج الخفيف ، يستجيب معظم الناس جيدًا للراحة وتغيير النظام الغذائي واستخدام المضادات الحيوية يحتاج بعض الأشخاص إلى الجراحة إذا كانت الحالة شديدة أو استمرت في العودة.

الأسباب الشائعة الأخرى لآلام أسفل البطن



الغازات: خروج الغازات والتجشؤ أمر طبيعي يمكن العثور على الغازات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي ، من المعدة إلى المستقيم الغازات هي النتيجة الطبيعية للبلع والهضم.

عسر الهضم: يحدث عسر الهضم عادة بعد الأكل. معدتك تفرز الحمض عند تناول الطعام يمكن أن يتسبب هذا الحمض في تهيج المريء أو المعدة أو الأمعاء عادة ما يكون الألم في الجزء العلوي من البطن ، ولكن في حالات نادرة قد يؤثر أيضًا على الجزء السفلي من البطن.

فتق: الفتق هو نتيجة دفع عضو داخلى أو جزء آخر من الجسم عبر العضلات أو الأنسجة المحيطة به. قد تظهر كتلة أو انتفاخ مع بعض الفتق فى البطن أو الفخذ.

حصى الكلى: عادة ما تبدأ حصوات الكلى فى التسبب فى مشاكل عندما تتحرك داخل الكلى أو فى الحالب.

هربس نطاقى: يمكن أن تسبب عدوى الهربس النطاقى طفح جلدى مؤلم يشبه شريط من البثور يلتف حول جانب واحد من جسمك، ظهر الطفح الجلدى أحيانًا على الرقبة أو الوجه يعانى بعض الناس من ألم ولكن ليس لديهم طفح جلدى.