10 معلومات عن مشروع تبطين وتأهيل الترع المرحلة الأولى بالمنيا

ينشر "اليوم السابع" 10معلومات عن مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، والمرحلة الأولى وما وصلت إليه والتكلفة لتنفيذ المشروع .
1- مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمنيا فى المرحلة الأولى يضم 197 ترعة بطول 647 كيلومتر
2- تكلفة المرحلة الأولى تقارب مليار و110مليون جنيه
3- نسب التنفيذ فى المرحلة الأولى اقتربت من 50%
4- جارى طرح وترسبة 92 ترعة بطول 253 كيلومتر لخدمة 74 الف فدان بتكلفة تقدر بحوالى 980 مليون جنية .
5 - عدد الإدارات المشرفة على المشروع 4 إدارات وما يقرب من 30 شركة داخل المشروع .
6 - المشروع عمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة بما يعادل 1000 عامل يومى .
7-تعد ترعة بنى عبيد التابعة لمركز ابوقرقاص اكبر ترعة يتم تبطينها بطول 12كيلومتر .
8-المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع بدأت فى 10مراكز بينها 9فى المنيا ومركز ديروط اسيوط
9- المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية
10-المشروع يعمل به بشكل يومى ما يقرب من 400 معدة ، بين خلاط ولودر وحفارات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة