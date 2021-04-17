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10 معلومات عن مشروع تبطين وتأهيل الترع المرحلة الأولى بالمنيا

السبت، 17 أبريل 2021 04:00 ص
10 معلومات عن مشروع تبطين وتأهيل الترع المرحلة الأولى بالمنيا مشروع تبطين وتأهيل الترع
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع" 10معلومات عن مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، والمرحلة الأولى وما وصلت إليه والتكلفة لتنفيذ المشروع .

1- مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمنيا فى المرحلة الأولى يضم 197 ترعة بطول 647 كيلومتر 
2- تكلفة المرحلة الأولى  تقارب مليار و110مليون جنيه 
3- نسب التنفيذ فى المرحلة الأولى اقتربت من 50% 
4- جارى طرح وترسبة 92 ترعة بطول 253 كيلومتر لخدمة 74 الف فدان بتكلفة تقدر بحوالى 980 مليون جنية .
5 - عدد الإدارات المشرفة على المشروع 4 إدارات وما يقرب من 30 شركة داخل المشروع .
6 - المشروع عمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة بما يعادل 1000 عامل يومى .
7-تعد ترعة بنى عبيد التابعة لمركز ابوقرقاص اكبر ترعة يتم تبطينها بطول 12كيلومتر .
8-المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع بدأت فى 10مراكز بينها 9فى المنيا ومركز ديروط اسيوط 
9- المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد  المائية 
10-المشروع يعمل به بشكل يومى ما يقرب من 400 معدة ، بين خلاط ولودر وحفارات 
 

 

 


تأهيل الترع

مشروع تبطين الترع

وزارة الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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