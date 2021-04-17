10 معلومات عن مشروع تبطين وتأهيل الترع المرحلة الأولى بالمنيا

1- مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمنيا فى المرحلة الأولى يضم 197 ترعة بطول 647 كيلومتر

2- تكلفة المرحلة الأولى تقارب مليار و110مليون جنيه

3- نسب التنفيذ فى المرحلة الأولى اقتربت من 50%

4- جارى طرح وترسبة 92 ترعة بطول 253 كيلومتر لخدمة 74 الف فدان بتكلفة تقدر بحوالى 980 مليون جنية .

5 - عدد الإدارات المشرفة على المشروع 4 إدارات وما يقرب من 30 شركة داخل المشروع .

6 - المشروع عمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة بما يعادل 1000 عامل يومى .

7-تعد ترعة بنى عبيد التابعة لمركز ابوقرقاص اكبر ترعة يتم تبطينها بطول 12كيلومتر .

8-المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع بدأت فى 10مراكز بينها 9فى المنيا ومركز ديروط اسيوط

9- المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المائية

10-المشروع يعمل به بشكل يومى ما يقرب من 400 معدة ، بين خلاط ولودر وحفارات