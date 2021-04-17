‫‬ جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت استوقفت محمود سعيد جوهر رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وقام عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عدد من شرائط الادوية

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك قام تكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 1249 قرص ترامادول المدرج في جداول المخدرات.

كما تم ضبط راكب اخر قادم علي الطائرة القطرية القادمة من الدوحة بحوزته 2 خنجر و 6 مطواه محظور حيازتهم كسلاح وذلك بلجنة مكونة من أحمد أبو بكر فؤاد وحافظ منشاوي ومصطفي الصاوي وعبد الرحمن سيد إسماعيل.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .