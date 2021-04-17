وفاة رضيعة تحت عجلات سيارة يقودها طفل في الدقهلية

فريق المحافظات

لقيت طفلة رضيعة مصرعها بعزبة المهندس التابعة لقرية البصرية في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، صدمها طفل بسيارة والده بعد أن غافله وقاد السيارة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلفي إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين بمصرع طفلة عام ونصف حال تواجدها أمام المنزل.

واتهم طفل 11 سنة بإصابتها حال قيادته سيارة بيك اب رقم 1924 ملك والده الذى يعمل مقاولا 43 عاما. وأقر بأن جثمان ابنته بالمنزل. وبمناظرة الجثمان تبين وجود جرح قطعى في فروة الرأس و كدمات وسحجات. وتم ضبط مالك السيارة و قائدها و أقر الأب أنه كان يقود السيارة وأن ابنه ليس له علاقة بالواقعة واصطدم بالطفلة دون قصد منه وأنه لم يرها.

وبسؤال شاهدى العيان عادل ال. عامل زراعى 61 سنة ومحمد ال. 16 طالبا أكدا ما أفاده والد الطفلة المتوفاة. وجاء تقرير الطب الشرعى بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ لكسر بقاع الجمجمة.