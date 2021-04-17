هل يمكنك استخدام الشاى الأخضر وزيت الخروع لإطالة الرموش؟

كتبت مروة هريدى

نحلم جميعنا برموش طويلة، وهناك أشخاص لديهم رموش طويلة هبة من الله، ولكن هذا لا يعنى أنه لا يمكنك الحصول عليها، ونحن نعلم جيدًا أن استخدام الرموش الصناعية مزعجة للغاية، لذلك بإمكانك الحصول على رموش طويلة وبشكل طبيعى باستخدام بعض الحيل وبأدوات متوفرة لدينا فى المطبخ، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

3 وصفات من مطبخ للحصول على رموش طويلة:

1- الشاى الأخضر

يعشق الكثيرون تناول كوب من الشاى الأخضر الرائع يوميًا، ولكنها أيضًا يساعد على نمو رموشك وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التى لديها القدرة على إطالة الرموش، فقط احضرى كوبًا من الشاى الأخضر واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه على رموشك باستخدام قطعة من القطن، مع أهمية تكرار هذه الخطوة على مدار يومين إلى 3 أيام متتالية وستلاحظين الفرق.

2- زيت الزيتون

إنها حقيقة معروفة أن زيت الزيتون يعزز نمو الشعر ونحن على يقين من أن الكثير منكم قد جرب استخدامه على الشعر من أجل إطالته، وهو يساعد أيضًا فى نمو رموش العين، فقط نضع قطرة من زيت الزيتون على أطراف أصابعنا ثم تدليك الجفون وهى مغلقة لمدة دقيقة، وبعدها نغسل العين بماء فاتر على أن يتم تكرار هذه الخطوة يوميًا فى الصباح.

3- زيت الخروع