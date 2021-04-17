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نيويورك تايمز: صدمة فى مدينة إنديانابوليس الأمريكية بعد حادث إطلاق نار جديد

السبت، 17 أبريل 2021 11:35 ص
نيويورك تايمز: صدمة فى مدينة إنديانابوليس الأمريكية بعد حادث إطلاق نار جديد الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إطلاق النار الجماعى الأخير فى إنديانابوليس ترك الولايات المتحدة فى حالة صدمة، حيث تصارع البلاد مع موجة دموية جديدة من حوادث إطلاق النار بعد أسابيع فقط من إطلاق النار الجماعي المتتالي الشهر الماضي في أتلانتا وبولدر ، كولورادو.

 

وسردت الصحيفة كيف ظهر شخص مقنع في ساحة انتظار السيارات بعد حلول الظلام يحمل مسدسًا وبدأ على الفور بإطلاق الرصاص في كل اتجاه، وطبقاً لأحد الشهود، دخل إلى مستودع "فيديكس"، وهو مكان عمل فيه ذات مرة، وواصل إطلاق النار، أطلق النار في الهواء، وصرخ بشكل غير مفهوم وهو يطلق النار، وقبل أن تصل الشرطة، قتل نفسه، تاركًا وراءه ثمانية قتلى وسبعة جرحى على الأقل.

 

وأوضحت الصحيفة أنه في ليلة الخميس، واجهت إنديانابوليس ثالث إطلاق نار جماعي منذ بداية العام في موجة عنف سريعة ومرعبة، لتزيد من أوجاع أمة مرهقة بالفعل من الوباء، بعد أسابيع فقط من إطلاق النار الجماعي المتتالي الشهر الماضي في منتجعات صحية في منطقة أتلانتا وفي محل بقالة في بولدر، كولورادو.

 

وقال الرئيس بايدن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إنه إحراج وطني، ما يحدث"، فيما كرر دعمه لحظر الأسلحة الهجومية، وأضاف: "ولم تحدث عمليات إطلاق النار الجماعية هذه فقط، كل يوم هناك إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة إذا أحصيت كل أولئك الذين قتلوا في شوارع مدننا ومناطقنا الريفية، إنه إحراج وطني ويجب أن ينتهي ".

 

وأشار عمدة إنديانابوليس ، جو هوجسيت، فى حديثه للصحفيين إلى "بلاء عنف السلاح الذي قتل الكثير" في مدينته وفي البلاد ككل، وقال: "ما تبقى لنا هذا الصباح هو حزن على عائلات القتلى، وحزن على الموظفين الذين فقدوا زملائهم في العمل ، والحزن على العديد من الأمريكيين الذين يكافحون لفهم كيف تستمر مآسي كهذه تحدث مرارًا وتكرارًا ".

 

وقال المسئولون المكلفون بإنفاذ القانون، يوم الجمعة، إن مرتكب الحادث هو براندون سكوت هول ، البالغ من العمر 19 عامًا والذي كان يعمل في المستودع ، وكان بالفعل على رادار إنفاذ القانون.

 

قال رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس ، راندال تايلور، إنه أُبلغ أن عددًا كبيرًا من موظفي السيخ يعملون في مستودع فيديكس.

 

 


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بايدن وحظر الاسلحة

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إنديانابوليس

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