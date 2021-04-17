نفحات رمضانية.. إبراهيم السوهاجى مبتهل ينعش القلوب فى نهار رمضان.. فيديو

سوهاج - محمود مقبول

الشيخ إبراهيم السوهاجى ابن محافظة سوهاج حفظ القرآن الكريم في سن السابعة عشر، وبدأ رحلته بقراءة القرآن الكريم فى عامه السادس، متأثراً بالشيخ محمد صديق المنشاوى، وكان يقلد الشيخ المنشاوى فى تلاوته للقرآن الكريم، ووالدته وشيخه الذى كان يحفّظه القرآن الكريم على يديه هما من شجعاه على الاستمرار بعد أن توفى والده ويعتبر الشيخ المنشاوى والشيخ طه الفشنى والشيخ محمد عمران والشيخ النقشبندى وغيرهم من الرعيل الأول هم قدوتى في الإنشاد والتلاوة.

وقال الشيخ إبراهيم لـ"اليوم السابع"، التحقت بالأزهر الشريف وتخرجت من كلية أصول الدين، وعملت بالإنشاد وكونت فرقة للإنشاد الدينى وأحييت العديد من الحفلات على مستوى محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد وكان من أهم الحفلات حفلات جامعة سوهاج ، والمولد النبوى الشريف ، ورأس السنة الهجرية والإسراء والمعراج ، وسهرات رمضان.

وأوضح الشيخ إبراهيم السوهاجى لليوم السابع، أن هناك عددا من المهرجانات شاركها بها في مقدمتها مهرجان شباب الإنشاد الدينى الذى أقيم بساقية الصاوى بالقاهرة ، ومهرجان الأزهر الشريف للفن والإبداع ، مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك له طقوس خاصة والإنشاد الدينى لا يخلى فى رمضان.

ومن أهم الجوائز التي حصل عليها لقب الصوت الندى بالجامع الأزهر تحت رعاية شيخ الأزهر والمركز الأول على مستوى جامعة الأزهر في الانشاد الدينى وغيرها من الجوائز على مستوى الجمهورية