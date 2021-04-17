مصرع وفقدان 5 أشخاص فى انفجار بمصنع كيميائى شمالى الصين

بكين /أ ش أ/

مصرع وفقدان 5 أشخاص، انفجار مصنع كيميائى ، الصين، أخبار الصين ، حريق بمحطة لتخزين الطاقة الكهربائية

لقى شخصان مصرعهما وفقد 3 آخرون فى انفجار بمصنع كيميائى فى مدينة تاييوان عاصمة مقاطعة شانشى شمالى الصين صباح اليوم السبت، فيما لقى اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما خلال مكافحة حريق بمحطة لتخزين الطاقة الكهربائية فى العاصمة (بكين).

وذكرت سلطات مقاطعة شانشى - فى بيان اليوم - أن انفجارا وقع فى مصنع "تياييوان شينغآن" الكيميائى عند الساعة 8:36 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مصرع اثنين وفقدان 3 آخرين، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

وفى سياق منفصل، لقى اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما أثناء إطفاء حريق فى محطة لتخزين الطاقة الكهربائية فى حى "فنغتاي" بالعاصمة الصينية (بكين).

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ بالعاصمة - فى بيان اليوم - أنها أرسلت 235 فردا من رجال الإطفاء و47 سيارة إطفاء لإخماد الحريق الذى اندلع ظهر أمس، حيث أدى انفجار مفاجيء فى الجزء الشمالى من المحطة، أثناء عملية إطفاء الحريق، إلى مصرع اثنين من رجال الإطفاء وإصابة شخص آخر.

وأضافت إدارة الإطفاء أن أحد موظفى المحطة ما زال مفقودا، فيما تم إخماد الحريق الساعة 11:40 مساء أمس بتوقيت بكين.