لقي طيار مروحية من طراز (مي-2) مصرعه؛ جراء تحطمها عند هبوطها هبوطا حادا في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن طيارا من مواليد عام 1960 لقي مصرعه، جراء الحادث الذي وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار و نوفوروسيسك، أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول في المنطقة.
وأوضحت أن من بين فرضيات الحادث عطلا فنيا أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها بالأرض عند هبوطها.
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