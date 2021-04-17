وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن طيارا من مواليد عام 1960 لقي مصرعه، جراء الحادث الذي وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار و نوفوروسيسك، أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول في المنطقة.



وأوضحت أن من بين فرضيات الحادث عطلا فنيا أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها بالأرض عند هبوطها.