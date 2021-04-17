محطات الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط ، تعتبر هذه المقولة من المعتقدات السائدة بين المواطنين وهى خالية تماما من الصحة ، خاصة و أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الاكثر سطوعا للشمس طول ايام العام وغير مرتبطة بفصل معين ، و هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح و الشمس طوال العام وهى كالاتي:



1-جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح و الشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.



2-تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.



3-منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.



4-منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.





