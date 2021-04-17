اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 09:51 ص
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محطات الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط.. اعرف التفاصيل

السبت، 17 أبريل 2021 09:00 ص
محطات الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط.. اعرف التفاصيل محطة طاقة شمسية
كتبت رحمة رمضان

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 محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط ، تعتبر هذه المقولة من المعتقدات السائدة بين المواطنين وهى خالية تماما من الصحة ، خاصة و أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التى يتم إنشائها فى مصر يتم اختيار المواقع الخاصة بها الاكثر سطوعا للشمس طول ايام العام وغير مرتبطة بفصل معين ، و هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح و الشمس طوال العام وهى كالاتي:

1-جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح و الشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.

2-تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3-منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.

4-منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

كفاءة محطات الطاقة الشمسية و الرياح

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