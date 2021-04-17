اليوم السابع
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محافظ المنوفية يلزم مقاول بإعادة الرصف أمام المستشفى التعليمى بسبب هبوط الأسفلت

السبت، 17 أبريل 2021 03:53 ص
محافظ المنوفية يلزم مقاول بإعادة الرصف أمام المستشفى التعليمى بسبب هبوط الأسفلت محافظ المنوفية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، فى الثانية فجرا أعمال الرصف بشارع طلعت حرب، وقرر تحميل مقاول الرصف أمام المستشفى التعليمى مسئولية سوء الرصف لوجود هبوط بعد رصف الطريق وتحميله أعمال إعادة الرصف مرة أخرى على نفقته الخاصة ومحاسبة المختصين فى هذا الشأن.

وتابع المحافظ، وفق بيان اليوم السبت، أعمال الرصف وشدد على مراعاة المواصفات الفنية والقياسية، وتكثيف الأعمال أثناء الليل لإنجاز المهام المطلوبة خلال شهر رمضان، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالى تكلفة (310) مليون جنيه فى ضوء المشروع الذى يموله صندوق تطوير العشوائيات.

كما تضمنت الجولة، التى رافقه خلالها رئيس حى غرب، متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع حليمة المتفرع من شارع طلعت حرب.

وتأتى تلك الجولة فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.


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