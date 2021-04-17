ماكرون يعتزم رفع الإغلاق التام اعتبارا من منتصف مايو حسب الوضع الوبائى

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء بعض البلديات الفرنسية ووزراء في حكومة جان كاستكس أنه يريد إعادة فتح المتاحف والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر مايو القادم، والمؤسسات التعليمية نهاية أبريل أو بداية مايو. تزامنت هذه الإعلانات مع تخطي فرنسا عتبة مئة ألف حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا.

وكشف الرئيس الفرنسى عن خطة لإنهاء الحجر الصحي في فرنسا بشكل تدريجي. وجاء ذلك إثر اللقاء الذي جمعه بشكل افتراضي صباح الخميس مع عدد من رؤساء البلديات، ليتبعه اجتماع آخر مع عدد من الوزراء في حكومة جان كاستكس.

وأكد ماكرون من جديد إعادة فتح المتاحف وساحات المقاهي ابتداء من منتصف شهر مايو المقبل. كما سيتسنى لمالكي الفنادق تقديم فطور الصباح لزبائنهم داخل مطاعم هذه الفنادق بعدما كان يقدم في الغرف.

وشدد ماكرون على ضرورة توخي "الحذر" وإنهاء الإغلاق الصحي بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية لكل منطقة.

هذا، وأكد رئيس بلدية فرنسية لم يكشف عن هويته في تصريحات للصحافة أن الرئيس الفرنسي أعلن خلال لقاء الخميس عن إعادة فتح المدارس الابتدائية للتلاميذ في 26 من الشهر الجاري والثانويات والمدارس المتوسطة في 3 مايو المقبل. لكن قصر الإليزيه لم يعلق على هذه التصريحات.