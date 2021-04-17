لبنان يسجل 2008 إصابات جديدة بكورونا والعراق يرصد 7561 حالة

وكالات

أعلن لبنان اليوم تسجيل 45 حالة وفاة و2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس أصبحت 6854 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 506808 حالات.

وأعلن العراق اليوم تسجيل 30 حالة وفاة و7561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في جميع أنحاء العراق أصبحت 14915 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 964435 إصابة.