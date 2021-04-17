اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 07:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يسجل 2008 إصابات جديدة بكورونا والعراق يرصد 7561 حالة

السبت، 17 أبريل 2021 06:00 ص
لبنان يسجل 2008 إصابات جديدة بكورونا والعراق يرصد 7561 حالة لقاح كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن لبنان اليوم تسجيل 45 حالة وفاة و2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس أصبحت 6854 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 506808 حالات.

وأعلن العراق اليوم تسجيل 30 حالة وفاة و7561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في جميع أنحاء العراق أصبحت 14915 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 964435 إصابة.


لبنان

العراق

كورونا فى العراق

كورونا فى لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة