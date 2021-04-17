قطع المياه عن مدينة شبين الكوم لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه على فترات متقطعة من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعه 2 من ظهر يوم الأحد 18 أبريل 2021 عن شارع الجلاء القبلي، لقيام الشركة بربط بعض الشوارع ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة المواطنين.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأعلن المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن أن الاعتمادات المالية للعام المالي 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطي نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التي تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة ، حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الاعوام السابقة.