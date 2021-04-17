اليوم السابع
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السبت، 17 أبريل 2021 12:00 م
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فيسبوك يؤجل قراره بشأن العودة المحتملة لترامب إلى المنصة

السبت، 17 أبريل 2021 11:11 ص
فيسبوك يؤجل قراره بشأن العودة المحتملة لترامب إلى المنصة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق
كاليفورنيا /أ ش أ/

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أعلنت منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعى، أن مجلس الرقابة الخاص بالمنصة قرر تأجيل قراره بشأن العودة المحتملة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إلى فيسبوك وإنستجرام.

وأوضح موقع "إن دى تى في" أن قرار حظر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من استخدام فيسبوك تم فى شهر يناير الماضى بعد أعمال العنف فى مبنى الكابيتول.

وقال الموقع إن التأخير يرجع إلى الوقت الذى استغرقته مراجعة أكثر من 9 آلاف رد عام على القضايا المثارة بشأن منشورات ترامب.

الجدير بالذكر أن العديد من منصات شركات التكنولوجيا الكبرى اتخذت إجراءات بعد أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول التى خلفت خمسة قتلى وإصابة أكثر من 100 ضابط شرطة. واتهم ترامب بالتحريض على العنف ونشر معلومات مضللة بشكل متكرر.

 


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