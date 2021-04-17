غضب بين الديموقراطيين بسبب أتباع بايدن سياسات ترامب للهجرة

كتبت: نهال أبو السعود

أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبقاء على سقف اللاجئين في عهد ترامب غضب الديمقراطيين والمدافعين عن الهجرة ، الذين شعر الكثير منهم بالحيرة من الخطوة، وفقا لصحيفة ذا هيل.

صرح مسؤولي البيت الأبيض أن خطة بايدن ستعمل على تعديل أمر الرئيس السابق ترامب بالحد من قبول اللاجئين من خلال تسريع القبول وإعادة فتح برنامج اللاجئين أمام المهاجرين المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.

لكن إلغاء الحظر الذي فرضه ترامب على اللاجئين من أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط ، والذي تعرض للنقد كثيرًا تسبب في غضب أكبر من الإبقاء على الحد الأقصى لعدد اللاجئين البالغ 15 ألفًا.

وقالت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية): "من غير المقبول وغير المعقول ببساطة أن إدارة بايدن لا تلغي فورًا سقف اللاجئين الضار والعنصري الذي فرضه دونالد ترامب والذي يقيد قبول اللاجئين إلى مستوى منخفض تاريخيًا".