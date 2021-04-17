علاج تشققات القدم.. استخدمِ حجر الخفاف وصودا الخبز لإزالة الجلد الميت

كتبت مروة هريدى

يعد تكوين الجلد الميت أو المترهل على القدمين مشكلة شائعة تواجه العديد من النساء، وهو ناتج عن العديد من العوامل نتيجة نقص الرطوبة أو لبس الأحذية والجوارب لفترات طويلة أو من الاحتكاك الناتج عن المشى أو الجرى، لذلك يعد تقشير وفرك القدمين لإزالة التشققات من وقت لآخر أمرًا مهمًا لمنع تراكمها، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التى يمكن اللجوء لها لإزالة الجلد الميت و تشققات القدمين ، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. علاجات منزلية لإزالة الجلد الميت وتشققات القدمين:

1- ملح ابسوم

هو فى الأساس شكل بلورى من كبريتات المغنيسيوم، وهو مركب معدنى يمكنك نقع قدميك فى ماء دافئ منقوع فيه ملح إبسوم لمدة من 20-25 دقيقة على الأقل للحصول على نتائج جيدة، حيث يساعد فى التقشير وجعل الكعوب الجافة والمتشققة ناعمة وطرية ومن ثم يساعد ذلك فى إزالة الجلد الميت من القدمين بسهولة.

2- صودا الخبز

يمكن أن تساعد صودا الخبز أيضًا فى تقليل علامات الأكزيما، وهى حالة طبية تصيب البشرة بالجفاف والشعور بالحكة، ويمكن أن يساعد حمام صودا الخبز وذلك بإضافة كوبين منها وإذابتها فى الماء الدافئ ثم نقع القدمين لمدة 40 دقيقة على الأقل، فى تقليل مستويات الحكة فهى علاج سهل وبأسعار معقولة لإزالة الجلد الميت من القدمين.

3- حجر الخفاف

هو حجر خفيف الوزن لكنه قاسى يستخدم خصيصًا لإزالة الجلد الجاف والميت من القدمين عن طريق نقع القدمين فى ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة، ويمكن إضافة العديد من الزيوت العطرية المفيدة إلى الماء، وبعد نقعها نفرك الجلد الميت على القدمين باستخدم حجر الخفاف بحركة جانبية، مع مراعاة ألا تكونى قاسية فى كشطه حتى لا تتأثر القدم.

4- فرك دقيق الشوفان

يستخدم دقيق الشوفان فى فرك الجلد الميت على القدمين كما يُهدأ البشرة الجافة والمتهيجة والحكة، ولكن قبل استخدام هذه الوصف يجب مراجعة الطبيب، ويعتبر مقشر الشوفان من أفضل الطرق لإزالة الجلد الميت من القدمين، حيث يمكن إضافته أيضًا إلى ماء دافئ ونقع القدمين.

5- زيت الخروع