ضبط متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على خادمة وربة منزل، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة في الطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تقيم بها مسنة، وأن خادمة كانت تعمل لديها وراء ارتكاب السرقة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والقبض على ربة منزل ساعدتها في ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.