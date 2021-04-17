اليوم السابع
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ضبط لص خلال سرقته مدرسة ابتدائية بالخانكة فى القليوبية

السبت، 17 أبريل 2021 02:12 م
ضبط لص خلال سرقته مدرسة ابتدائية بالخانكة فى القليوبية مدرسة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط لص المدارس أثناء سرقته مدرسة ابتدائية بالخانكة، وتبين أنه عامل بمقهى، وذلك بمساعدة أمين عهدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ضبط لص أثناء شروعه في السرقة من داخل مدرسة الشهيد مفرح إبراهيم النمر الابتدائية بناحية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين وجود مدير المدرسة، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، وأمين عهدة بذات المدرسة، ومقيم عرب العيايدة، وقرروا بقيام الثاني بضبط عامل بمقهى، ومقيم عرب العيايدة حال شروعه في سرقة، 2 شباك ألوميتال، و2 غطاء بالوعة، و2 مشاية حديد من داخل المدرسة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بسرقته مدارس أخرى بذات المنطقةً، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.


امن القليوبية

الخانكة

اخبار القليوبية

مديرية امن القليوبية

سرقة مدرسة بالخانكة

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