ضبط قط يُهرب المخدرات فى أحد سجون بنما

أعلنت السلطات البنمية، ضبط قط كان مستخدماً لتهريب المخدرات قرب سجن فى بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته الريبة.



القط مهرب المخدرات

وبحسب صحيفة "الرؤية" الاماراتية، قد ضُبط هذا الهر الذى سمته وسائل إعلام محلية «ناركوغاتو» (القط تاجر المخدرات) لدى توجهه إلى حرم سجن نويفا إسبيرانزا الذى يضم أكثر من 1700 سجين فى مقاطعة كولون الكاريبية على بعد حوالى 80 كم إلى شمال العاصمة بنما.

وأوضح المدير العام لهيئة السجون فى بنما أندريس جوتيريس أن «قطعة قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت تحوى رزماً عدة تضم مادة نباتية وأغلقة بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض».

وأعلن المدعى العام فى المقاطعة المكلف قضايا المخدرات إدواردو رودريغيز أن «تحقيقاً فُتح بشأن استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا»، وتبيّن أن المواد الممنوعة التى كانت تُهرب عبر القط هى من الكوكايين والكراك (صخر الكوكايين) والماريجوانا.

وأشار رودريجيز إلى أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى داخل السجن من خلال إطعامها بغية تحميلها بالمخدرات التى يرغبون فى تهريبها، وقد سُلّم الهر، وهو ذكر بالغ بوبر أبيض مرقط بالأحمر، إلى جمعية للرفق بالحيوان.ر