شرطة المرافق تشن حملة لإزالة التعديات بشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالميادين والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بها، وأسفرت الحملة التي شملت مدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الأثرية بالهرم، والدقي، والعجوزة، وحدائق الأهرام، وعدة مناطق أخرى، عن إزالة عشرات التعديات والإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية، والباعة المتجولين، والكافيهات غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.