زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمحافظة الدقهلية لتصل 25 مركزا

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا واعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة، حيث تم اختيار 12 مركزا جديدا لتصل أعداد المراكز إلى 25 مركزا بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة اعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء الدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة الانتهاء من التجهيز التام للمراكز الجديدة التي تم اختيارها لتكون مستعدة خلال هذا الأسبوع لإستقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لبياناتهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لإحدى مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأكد مختار أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيرا إلى الوعى لدى المواطنين، فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المراكز الجديدة التى تم اختيارها هى مستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر ، ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل ، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركز بلقاس تم اختيار مركز طب الاسرة بقرية الشوامي، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب اسرة ميت على ومركز طب اسرة شها ومركز طب اسرة البرامون.

وأضاف أنه سبق وان تم افتتاح عدد من مراكز اللقاح لكورونا فى المراحل الثلاثة السابقة شملت مستشفى المنصورة الدولي كمرحلة اولى والمرحلة الثانية شملت المركز الحضري بمدينة المنزلة، مستشفى دكرنس العام بمدينة دكرنس، ومستشفى بلقاس المركزي بمدينة بلقاس ، ومستشفى ميت غمر المركزي بمدينة ميت غمر ، ومستشفى السنبلاوين العام بمدينة السنبلاوين، ومركز رعاية الامومة والطفولة بمدينة طلخا.

واما المرحلة الثالثة فقد شملت مركز طب الاسرة بصهرجت الكبرى ومستشفى شربين (العيادات الخارجية ) ومستشفى اجا ( العيادات الخارجية ) ومستشفى منية النصر ومستشفى نبروه ومركز طب الاسرة بقرية الربع بمركز تمى الامديد.

وأضاف وكيل الوزارة أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة العاشرة مساء وقال ان المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة.